À quoi pourrait ressembler l'OM de Jorge Sampaoli ?

Comme vous pouvez le remarquer, le mercato commence un peu à s'agiter en France. Deux clubs sont au four et au moulin afin de se créer une équipe. Le Paris Saint-Germain met les petits plats dans les grands et après avoir accueilli Georginio Wijnaldum, le club devrait annoncer Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos dans les prochaines semaines. Mais du côté de l'OM, ce n'est pas mal non plus.

En plus des arrivées, déjà officielles, de Konrad de la Fuente et de Gerson, l'OM doit se refaire une beauté après les départs de Valère Germain, Florian Thauvin, Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo, pour ne citer qu'eux. Mais, à quoi pourrait ressembler le onze type de Jorge Sampaoli la saison prochaine ? Pour commencer, même si Pau Lopez pourrait arriver pour concurrencer Mandanda, c'est bien le joueur de l'équipe de France qui devrait commencer la saison en tant que titulaire.

Le problème des latéraux

Devant lui, si Duje Caleta-Car est vendu, comme c'est la volonté du club marseillais, on devrait retrouver une ligne de trois. Alvaro Gonzalez semble indéboulonnable et devrait être accompagné de Leonardo Balerdi, que l'OM aura négocié pour 8 millions d'euros avec le Borussia Dortmund après son prêt d'une année, comme le rapporte La Provence. S'il joue en 4-3-3, cela devrait être la charnière centrale, mais Luan Peres, le défenseur de Santos, semble aussi être en approche.

Sur les flancs, pour le moment, c'est le grand flou ! Si le côté gauche connaît son titulaire, qui sera Jordan Amavi, qui a prolongé en fin de saison, Yuto Nagatomo est parti et on n'a toujours pas le nom de son remplaçant. Côté droit, c'est encore plus simple : il n'y a absolument personne. Pol Lirola était prêté par la Fiorentina et reste la priorité de Pablo Longoria. Il lui faudra aussi une doublure.

Au milieu et devant ça se dessine

Le milieu de terrain, en revanche, commence à ressembler à quelque chose. Boubacar Kamara, qui est l'une des grosses valeurs marchandes, est toujours là, mais ne devrait pas passer la saison à l'OM. On pourrait donc retrouver Mattéo Guendouzi, l'une des très chaudes pistes de l'OM, qui pourrait accompagner Valentin Rongier ou Pape Gueye et la nouvelle recrue Gerson.

Devant, Dimitri Payet part avec un avantage certain sur la nouvelle recrue Konrad de la Fuente, même si ce dernier devrait jouer quelques rencontres cette saison. De l'autre côté, il fallait trouver un remplaçant à Florian Thauvin, l'Orléanais parti au Mexique rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres. La piste la plus chaude mène au Turc de la Roma prêté à Leicester cette saison Cenzig Ünder. Enfin, concernant l'attaquant de pointe, Arkadiusz Milik devrait rester encore un peu sur la Canebière. C'est en tout cas la tendance du moment. Et pour l'accompagner, le dossier Giovanni Simeone (25 ans) est ouvert, l'Argentin ayant, selon nos informations, donné sa priorité aux Olympiens.