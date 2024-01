Joey Barton s’enfonce dans la misogynie et dézingue à tout-va !

Joueur de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2012/2013 et passé par Manchester City, Newcastle United, Queen Park Rangers ou encore Burnley, Joey Barton (41 ans) a la langue bien pendue et se distingue souvent par ses propos polémiques. Dernièrement, il s’est lancé dans une véritable campagne contre les consultantes qui interviennent dans le football masculin avec des propos blessants. D’ailleurs l’ancienne gloire de Manchester United Gary Neville n’avait pas hésité à intervenir pour contester sa position.. Mais Joey Barton persiste et signe, il en a rajouté une couche via son compte Twitter en essayant de se justifier : «j’ai un arrière-grand-père qui a été gazé à Ypres en 1915. Il a reçu une médaille militaire pour sa bravoure plus tard au cours de cette guerre. Patrick Stanton est son nom. Recherchez sa citation si vous le souhaitez. J’ai un devoir envers lui. Et des centaines de milliers d’hommes comme lui. Ceux qui ont donné leur vie pour que vous puissiez avoir la vôtre. Je ne resterai pas les bras croisés et vous laisserai détruire ce grand pays. Ce n’est pas parfait, mais c’est certainement mieux que la plupart des endroits sur cette Terre.»

«Intéressant qu’ils attaquent le messager et jamais le message ! Peu de footballeurs ratés, de managers ratés, de criminels, de condamnés, de voyous violents qui font l’objet d’une telle publicité. Je suis ce mouton noir. Ce loup solitaire. Celui qui n’a pas besoin de votre argent. Celui qui n’a pas besoin de votre influence. Cela ne vous fait pas peur. Que vous ne pouvez pas annuler. Vous devrez me tuer. J’en suis à une semaine de la nouvelle année et je vous ai tous, les Woke (terme utilisé pour dénigrer des idées progressistes), les Race Hustlers (Arnaques de Race), les Gender Hustlers (Arnaques de Genre), les Covid hustlers (Arnaques de Covid) sur un putain de toast. Continuez à regarder et à danser sur mon rythme, espèce d’imbéciles» a-t-il poursuivi. Actuellement sans club, l’ancien coach de Bristol Rovers ne s’ennuie pas sur les réseaux sociaux où il ne semble pas accepter les opinions qui ne vont pas dans son sens …