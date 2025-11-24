Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique a changé Ousmane Dembélé

Sacré Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé (28 ans) est un homme et un footballeur comblé. Ce lundi, il s’est livré lors d’un entretien accordé à GQ, lui qui a été élu homme de l’année. Le Français est revenu sur son sacre mais aussi sur sa métamorphose, qu’il doit à Luis Enrique.

«Il a surtout apporté une nouvelle mentalité, que ce soit à moi ou à toute l’équipe. Il nous a dit de nous entraîner comme on joue en match, de toujours montrer l’exemple et de donner le maximum sur le terrain, que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens.» L’Asturien appréciera.

