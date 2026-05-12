Barça : Hansi Flick confirme pour sa prolongation

Hansi Flick a confirmé sa prolongation avec le FC Barcelone et n’a pas caché sa satisfaction au moment d’évoquer son avenir en Catalogne. « J’en suis ravi. Ils m’ont donné la confiance nécessaire pour continuer à travailler ici pendant encore un an ou deux », a déclaré le technicien allemand, heureux de poursuivre son aventure sur le banc blaugrana, quelques heures après avoir remporté son deuxième Championnat d’Espagne.

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L’ancien sélectionneur de l’Allemagne a évoqué son avenir à Barcelone, avec pour objectif principal de remporter la Ligue des champions : «je pense que c’est une bonne chose pour tout le monde. Ces derniers jours m’ont confirmé que je suis au bon endroit. Nous devons travailler encore plus dur pour atteindre notre meilleur niveau. Tout le monde rêve de gagner la Ligue des Champions, et nous allons tout faire pour y parvenir».