Le PSG fonce sur une autre star de Manchester United

La suite après cette publicité

Nasser Al-Khelaïfi a été plutôt clair. Cet hiver, le Paris Saint-Germain a de fortes chances de ne pas animer le mercato du mois de janvier. « On verra, mais je ne pense pas. Nous n’avons besoin de personne. On doit garder la même équipe. Je pense qu’on a trouvé un esprit collectif et qu’on est bien. »

Pourtant, les rumeurs ne cessent de circuler sur les désirs des Rouge et Bleu. Il faut dire que les Franciliens regardent beaucoup en direction de Manchester. En effet, la situation contractuelle de certains Red Devils a attiré l’attention des Parisiens. Marcus Rashford est ainsi l’un des Mancuniens les plus courtisés. La raison est simple : son contrat s’achève en juin prochain.

À lire

Gros coup dur pour le PSG dans le dossier Marcus Rashford

MU réclame au moins 34 M€

Face à ces bruits de couloir, Manchester United n’a pas tardé à activer les prolongations automatiques de Marcus Rashford, Luke Shaw, Diogo Dalot et de Fred. Cependant, The Sun révèle que cela n’a pas refroidi les ardeurs du PSG. Pas concernant Rashford, mais pour Fred. Le milieu brésilien de 29 ans plairait énormément aux dirigeants franciliens toujours désireux d’étoffer un entrejeu où seuls Marco Verratti et Vitinha font office de titulaires indiscutables.

La suite après cette publicité

Recruté par MU en 2018 pour près de 60 M€, l’ancien pensionnaire du Shakhtar Donetsk a perdu son statut de titulaire à Old Trafford. Aligné d’entrée de jeu à seulement 4 reprises en Premier League (1 but), Fred est aujourd’hui barré par la doublette Casemiro-Eriksen. Sur le papier, le Brésilien ne serait donc pas contre un départ vers un club où il retrouverait des partenaires de sélection tels que Marquinhos et Neymar. Mais il faudra convaincre MU qui en réclame au moins 34 M€.