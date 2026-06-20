Coupe du Monde 2026, Équipe de France : la réponse sans détour de Michael Olise à Kylian Mbappé

Michael Olise ne parle peu alors quand il le fait, tout le monde y prête attention. Ce samedi, à deux jours de la deuxième rencontre des Bleus contre l’Irak, l’ailier du Bayern Munich a pris la parole dans un entretien accordé à L’Equipe. Auteur d’une saison exceptionnelle avec les Munichois, le nouveau chouchou de l’équipe de France en a dit plus sur son rapport au football. «Je pense que cela peut être de l’art. Mais pour ma part, je me considère juste comme quelqu’un de créatif. Je ne me vois pas comme un artiste. Après, oui, j’aime que le football soit beau. Pour le public, pour ceux qui regardent à la télé et ont envie de passer un bon moment. Je trouve que le foot est un sport magnifique et donc il devrait l’être aussi visuellement», a tout d’abord avoué l’ancien joueur de Crystal Palace.

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Véritable esthète et toujours aussi efficace dans les derniers mètres, celui qui a déjà inscrit 7 buts en 18 sélections a également profité de cet échange pour détailler ce qui l’animait sur les terrains. «Un tacle peut également être un geste incroyable, fluide. Si c’est fluide, qui sommes-nous pour dire que ce n’est pas beau ? Je pense simplement que les attaquants maîtrisent l’attaque et les défenseurs la défense. Observer une belle défense, cela peut être magnifique aussi. Pour moi, tacler n’est pas un geste naturel même si je peux le faire. Je pense d’ailleurs avoir progressé sur cet aspect depuis que je joue à un niveau plus élevé. Cela fait partie du jeu, donc je pense m’être amélioré sur ce point».

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Olise ne s’enflamme pas

Mais ce n’est pas tout. Fort de 22 buts et 31 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues avec le Bayern, Olise incarne logiquement le présent et le futur de ce sport. Convoité par de nombreuses écuries européennes - le Real Madrid ne semble finalement pas en faire partie au regard du dernier communiqué publié par les Merengues - le joueur de 24 ans impressionne tout son monde. Dans un récent entretien dans lequel il présentait notamment les 25 Bleus mondialistes, Kylian Mbappé ne tarissait ainsi pas d’éloges sur son coéquipier et le présentait à la fois comme «le joueur du présent et celui de demain». Une formulation sur laquelle le principal concerné est revenu.

«Ah, c’est un énorme compliment», a tout d’abord avoué le natif de Londres avant de remettre légèrement en cause le discours du capitaine des Bleus. «Je veux dire que c’est agréable d’entendre cela, surtout de la part de Kylian. Quand il s’agit de quelqu’un avec qui tu joues, que tu respectes et qui a déjà tant accompli dans le football, je pense que c’est toujours agréable d’entendre ce genre de choses. Pour l’instant, je dirais que, oui, je suis un joueur du présent. Si je continue à travailler dur et à garder les pieds sur terre, alors j’espère bien devenir un joueur d’avenir». Avec un tel rendement, difficile d’imaginer une autre issue…