Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

PSG : Vitinha justifie la méforme de Neves et Kvaratskhelia

Par Josué Cassé
1 min.
PSG Barcelone Voir sur CANAL+ FOOT

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant le choc entre le PSG et le Barça en Ligue des Champions, Vitinha est revenu sur les difficultés actuelles de deux de ses coéquipiers. Le premier ? Kvaratskhelia. «Tu peux pas trouver une explication, on a tous des hauts et des bas, on essaie d’être constant le plus possible, c’est jamais pour toute la saison, on a des hauts et des bas qui arrivent dans une carrière. On espère que lui et les autres seront au mieux demain», a ainsi lancé le milieu portugais.

La suite après cette publicité

Le maître à jouer du club de la capitale a d’ailleurs adopté la même posture au moment de répondre sur le cas Joao Neves, moins en vue ces dernières semaines. «Comme sur Kvara, il y a des hauts et des bas. Les gens commencent toujours à parler dès qu’il y a un match qu’il ne joue pas. C’est normal, c’est la concurrence comme disait Unai Emery ici. On a beaucoup de bons joueurs et cet été on en a signé des nouveaux».

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Vitinha
João Neves
Khvicha Kvaratskhelia

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Vitinha Vitinha
João Neves João Neves
Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier