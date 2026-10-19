PSG : Vitinha justifie la méforme de Neves et Kvaratskhelia

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant le choc entre le PSG et le Barça en Ligue des Champions, Vitinha est revenu sur les difficultés actuelles de deux de ses coéquipiers. Le premier ? Kvaratskhelia. «Tu peux pas trouver une explication, on a tous des hauts et des bas, on essaie d’être constant le plus possible, c’est jamais pour toute la saison, on a des hauts et des bas qui arrivent dans une carrière. On espère que lui et les autres seront au mieux demain», a ainsi lancé le milieu portugais.

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Le maître à jouer du club de la capitale a d’ailleurs adopté la même posture au moment de répondre sur le cas Joao Neves, moins en vue ces dernières semaines. «Comme sur Kvara, il y a des hauts et des bas. Les gens commencent toujours à parler dès qu’il y a un match qu’il ne joue pas. C’est normal, c’est la concurrence comme disait Unai Emery ici. On a beaucoup de bons joueurs et cet été on en a signé des nouveaux».