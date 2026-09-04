PSG : Luis Enrique va prendre une décision radicale face à l’AS Monaco

Le début de saison du PSG s’avère bien plus exigeant que prévu. Après avoir abandonné le Trophée des champions à Lens et concédé deux matchs nuls arrachés sur le fil à Rennes (2-2) puis à Lille (2-2), les Parisiens courent toujours après leur premier succès de l’exercice. Cette entame poussive s’explique en grande partie par le manque de fraîcheur de l’effectif. Sollicités par la Coupe du Monde cet été, la plupart des cadres n’ont pas bénéficié de véritables vacances et ont dû attaquer le championnat sans préparation optimale.

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À ce déficit physique s’ajoute un calendrier particulier, puisque le club de la capitale n’a évolué qu’à l’extérieur depuis la reprise. Sans le soutien de son public pour lancer sa dynamique, Paris n’a pas encore goûté à la victoire sur le sol français. C’est donc avec un besoin urgent de lancer sa saison que le champion en titre aborde la réception du dauphin monégasque pour sa grande première de l’année au Parc des Princes. Un rendez-vous capital pour les Parisiens, désireux d’insuffler une nouvelle dynamique ce vendredi.

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Luis Enrique sort l’artillerie lourde

Pour cette affiche, Luis Enrique s’apprête à faire un choix fort en alignant son équipe-type. Si le technicien espagnol avait pris l’habitude de faire tourner son effectif en Ligue 1 juste avant les échéances européennes pour préserver ses cadres, la réception de Monaco impose une rupture stratégique. La priorité du moment n’est plus la gestion du calendrier, mais bien la quête d’un premier succès devant ses supporters pour rassurer sur un début de saison jusqu’ici poussif. Ainsi, avec la suspension de Nuno Mendes, le seul titulaire ordinaire qui devrait être sur le banc est Khvicha Kvaratskhelia selon les dernières informations de plusieurs médias.

Maghnes Akliouche, face à son ancien club, et Lucas Digne devraient être alignés aux côtés des habituels titulaires. Laissé au repos la semaine dernière, Ousmane Dembélé devrait donc faire son retour à la pointe de l’attaque parisienne. Face au Slovan Bratislava mercredi, le PSG pourra se permettre de faire tourner son banc face à une opposition à sa portée. En lançant toutes ses forces vives ce vendredi soir, Luis Enrique entend frapper un grand coup pour les retrouvailles avec le Parc des Princes et lancer enfin la saison de ses troupes. Encore faudra-t-il l’emporter face à des Monégasques dangereux depuis le début de saison. Réponse ce soir à 21h05.