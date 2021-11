CdF : Andrézieux sans pitié avec Grenoble, Thaon et Lyon-Duchère se qualifient

Ce samedi était marqué par le 8e tour de la Coupe de France et Andrézieux qui avait fait tomber l'OM en 2019 (2-0) vient de s'offrir une nouvelle formation prestigieuse. Le pensionnaire de National 2 n'a fait qu'une bouchée de Grenoble qui est pourtant en Ligue 2. Dominateur, Andrézieux s'impose 3-0 suite à des buts de Cabaton (23e) et Mathieu (30e et 84e). Dans l'est de la France, Thaon s'est défait de Biesheim. Les Lorrains se sont imposés 1-0 sur une réalisation de Comara (35e).

De son côté, Lyon-Duchère (National 2) s'est fait peur contre le FC Mulhouse (National 3) mais s'impose bien 2-1. Moke (58e) avait ouvert le score pour Lyon avant que Delbos (79e) réponde. Belarbi en fin de match a donné la victoire aux siens (83e). Enfin, le match entre Cannes et Rodez (Ligue 2) s'est achevé sur le score de 1-1. Aux tirs au but, Cannes s'est imposé 3-2 et ira bien en 32e de finale.

Les matches de 17h

Andrézieux 3-0 Grenoble : Cabaton (23e) et Mathieu (30e et 84e) pour Andrézieux

Biesheim 0-1 Thaon : Comara (35e) pour Thaon

Cannes 1-1 (3-2 aux TAB) Rodez : Desmartin (32e) pour Cannes; David (21e) pour Rodez

Mulhouse 1-2 Lyon Duchère : Delbos (79e) pour Mulhouse; Moke (58e) et Belarbi (83e) pour Lyon

Les résultats de la Coupe de France