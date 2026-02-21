Lens : Udol n’en revient pas ses yeux après la remontada de Monaco

Malgré une entame idéale et deux buts d’avance, le RC Lens a totalement sombré à Bollaert face à AS Monaco (2-3), concédant une défaite aussi improbable que brutale. Les hommes de Pierre Sage avaient pourtant pris le match par le bon bout avec une frappe éclair, puis un break signé Florian Thauvin à l’heure de jeu. Mais la réduction du score de Folarin Balogun a servi de détonateur à un renversement express. Denis Zakaria a égalisé de la tête avant que Ansu Fati, entré quelques instants plus tôt, ne profite d’une énorme erreur défensive pour offrir la victoire aux Monégasques. Lens, jusque-là solide chez lui depuis des mois, peut nourrir d’immenses regrets après ce trou noir de dix minutes qui relance totalement la dynamique monégasque.

« C’est compliqué à expliquer. À 2-0, on avait le match en main. On les relance bêtement, sur une perte de balle. On peut faire mieux. On a manqué de présence au pressing. On les laisse trop facilement centrés sur leur 2e but. Et après, on prend un but sur une erreur de notre part. Il y avait tout pour gagner et on avait à cœur de prolonger cette série à domicile et de mettre la pression sur les autres équipes. (…) On sait qu’il n’y a rien de facile. On ne va pas gagner les matchs facilement, mais il y a plus d’ingrédients à mettre si on veut enchaîner cette saison. », a déclaré Matthieu Udol. Un revers qui peut laisser des traces.