Vidéo : la Twittosphère en folie pour le retour du grand Messi

Cette fois-ci, le grand Lionel Messi époque Barça semble bel et bien de retour. Face au SL Benfica, la Pulga a été le Parisien le plus dangereux (1-1). Au terme d'une magnifique combinaison avec Neymar et Mbappé, l'Argentin a inscrit l'unique but du PSG d'une caresse du gauche dont lui seul a le secret.

Sur cette rencontre, le joueur de 35 ans a retrouvé par moment les fameux crochets et coups de reins qui ont fait sa légende. Une prestation magistrale qui a rendu folle la Twittophère.