Où en est la vente de Chelsea ?

La suite après cette publicité

Qui sera l'heureux élu à la tête de Chelsea ? C'est la question que tout le monde se pose car depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est tout l'avenir du club londonien qui est en jeu. 0fficiellement mis en vente le 2 mars après le départ de Roman Abramovich, contraint de céder sa place en raison de ses liens supposés avec Vladimir Poutine et des sanctions prises à son encontre (gels de ses avoirs en Angleterre et interdiction d'entrer sur le territoire) par le gouvernement britannique, le club a vu plusieurs repreneurs potentiels se manifester. Et si le dénouement semble désormais se préciser, le bal des prétendants se livre, quant à lui, une guerre sans merci. Retour sur un processus de cession qui enflamme actuellement le Royaume de sa Majesté.

C'est une affaire qui dure, mais le nom du futur propriétaire de Chelsea sera bientôt connu. Si quatre candidats étaient présents sur la ligne de départ pour s'offrir le puissant club anglais, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, ils ne sont aujourd'hui plus que trois depuis le retrait de la famille Ricketts. Propriétaire de la franchise américaine de baseball des Cubs de Chicago, qui s’était associée à Ken Griffin, un multimilliardaire américain spécialisé dans les fonds d’investissement, et à Dan Gilbert, propriétaire de la franchise de basket des Cleveland Cavaliers, la famille de Tom et Laura Ricketts a, en effet, récemment décidé de jeter l'éponge à l'aube du sprint final. La raison ? Un désaccord entre les membres du consortium sur les modalités de l'offre finale.

Le sprint final est lancé !

«Le groupe Ricketts-Griffin-Gilbert a décidé, après mûre réflexion, de ne pas soumettre d'offre finale pour le Chelsea FC. Dans le processus de finalisation de la proposition, il est devenu de plus en plus clair que certaines questions ne pouvaient être abordées étant donné la dynamique inhabituelle autour du processus de vente», pouvait-on notamment lire dans le communiqué publié le 15 avril dernier, soit une journée après le dépôt officiel des offres finales au gouvernement. Dans cette optique et avant de faire le point sur les trois derniers potentiels repreneurs, une question reste toutefois en suspens. Quand sera dévoilé le grand gagnant ? Si la Premier League a décidé de fixer une date butoir pour une reprise au 31 mai prochain, jour où la licence spéciale accordée aux Blues pour qu'ils puissent prendre part au championnat se termine, les dernières informations du Telegraph, indiquent cependant que le futur propriétaire pourrait bien être connu dès la semaine prochaine.

Lancés dans ce sprint final, les trois candidats vont donc devoir convaincre Marina Granovskaia, directrice générale russo-canadienne qui gère actuellement les affaires en interne. Mais qui sont-ils ? En premier lieu, on retrouve Todd Boehly, copropriétaire de la franchise américaine de baseball des LA Dodgers et de basket Los Angeles Lakers. Soutenu par un apport du milliardaire suisse Hansjorg Wyss et de l’entrepreneur britannique Jonathan Goldstein, il est également membre majoritaire d’Eldridge Industries, une société de portefeuille dont le siège social est situé à Greenwich, dans le Connecticut. Pour mettre la main sur les Blues, Boehly devra malgré tout se défaire de Sir Martin Broughton, ancien président de Liverpool et annoncé comme l'autre grand favori.

La bataille fait rage entre les potentiels acheteurs !

Lié au consortium Harris Blizter Sports & Entertainment, propriétaire de la franchise américaine de basket des Philadelphia Sixers et copropriétaire de l’équipe anglaise de foot Crystal Palace, Sir Martin Broughton a, par ailleurs, reçu le soutien de deux immenses stars dans ce processus de rachat. Comme révélé par Sky Sport, Lewis Hamilton, pourtant fan d'Arsenal, et Serena Williams ont ainsi décidé d'investir près de 12 millions d'euros chacun pour s'associer au projet de reprise de l’ancien patron de British Airways. Deux soutiens de taille qui n'empêchent cependant pas Stephen Pagliuca, troisième et dernier prétendant, de croire en ses chances. Détenant des parts dans la franchise américaine de basket des Boston Celtics et de l’équipe italienne de foot l’Atalanta Bergame, cet investisseur américain, co-président de Bain Capital apparaît malgré tout légèrement en retrait.

The Telegraph révélait même, ce dimanche, que Stephen Pagliuca aurait été informé, à travers un rapport, qu'il était d'ores et déjà éliminé. Des sources proches de Raine, la banque d’investissement new-yorkaise mandatée par Abramovich et en charge de la vente de Chelsea, ont cependant rejeté cette affirmation en privé. Refusant de commenter ce rapport qui prétendrait que sa proposition serait rejetée parce qu'elle «n'offrait rien de nouveau», le groupe de Pagliuca considère plutôt cette manœuvre comme une tentative de déstabilisation, intervenant à quelques jours seulement du verdict final. Une chose est sûre, c'est bel et bien ce trio qui se disputera jusqu'au bout pour s'offrir Chelsea dont la vente est espérée aux alentours des 2,5 milliards de livres sterling, soit 3 milliards d’euros. Pour l'heure, avantage Todd Boehly et Sir Martin Broughton.