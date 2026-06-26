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Coupe du Monde

EdF : la réaction de Kvaratskhelia à la célébration de Dembélé contre la Norvège

Par Jordan Pardon
1 min.
Norvège 1-4 France
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Pour la première fois de sa carrière en Bleus, Ousmane Dembélé s’est offert un triplé ce soir face à la Norvège. Le Ballon d’Or 2025 totalise désormais 10 buts en sélection, et il a eu une pensée particulière pour son ami et coéquipier Khvicha Kvaratskhelia sur le dernier.

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Après son magnifique troisième but, Dembélé a réalisé la fameuse célébration «Ice in my veins » du Géorgien, popularisée par le basketteur des Washington Wizards, D’Angelo Russell. Sur son compte Instagram, Kvara a réagi en postant le clin d’oeil de Dembélé avec des emojis. Il a visiblement apprécié.

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