Ballon d’Or : le juré marocain dénonce des pressions pour changer les votes !

Presque une semaine après le sacre d’Harry Kane, ce Ballon d’Or 2026 continue de faire parler. Au delà des débats habituels et logiques sur la légitimité de l’Anglais pour être élu meilleur joueur de la planète sur l’année 2026, d’autres petites polémiques ont éclaté ces derniers jours. Il y a par exemple cette affaire de paris pour le moins suspects sur le classement du Ballon d’Or réalisés sur la plateforme Polymarket, avec France Football qui a déjà déposé une plainte.

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Certains votes de journalistes - ils ont été rendus publics samedi - font aussi beaucoup débat sur les réseaux sociaux. Et voilà que Mustapha Badri, directeur général d’Al Mountakhab et juré marocain pour ce Ballon d’Or 2026, vient de faire de grosses révélations. Celui qui a misé sur un trio Achraf Hakimi, Kylian Mbappé et Lamine Yamal dans cet ordre dénonce avoir subi des pressions.

Des pressions en coulisses

« Je ne vais pas le cacher : ma fibre marocaine a naturellement joué un rôle dans mon choix. Mais cela ne signifie absolument pas que mon vote manque d’arguments sportifs. Achraf n’a jamais marchandé son engagement envers le Maroc ni son choix de défendre les couleurs de son pays. Ses statistiques, ses performances et son influence sur le terrain me permettent d’assumer pleinement ma décision. Je suis fier de l’avoir placé en première position, car je considère sincèrement qu’il méritait d’être élu meilleur joueur de l’année », a-t-il d’abord expliqué dans un entretien accordé à Africafoot, justifiant son vote pour le latéral droit parisien.

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Il a ensuite évoqué des pressions : « je vais révéler un secret à Africafoot et vous accorder une véritable exclusivité. Dans les dernières heures précédant le vote officiel, certaines personnes m’ont contacté pour tenter de m’influencer et me convaincre de voter contre Achraf Hakimi en faveur d’un autre joueur, dont je préfère taire le nom. Je n’ai pas cédé à ces sollicitations, mais cette expérience montre qu’il existe des tentatives d’influence autour de ce type de scrutin ». Des propos qui vont logiquement faire beaucoup parler dans les jours à venir…