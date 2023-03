LdC : l’ovation de l’Etihad Stadium pour la sortie d’Haaland

C’est une soirée déjà historique. Manchester City est en train de valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en prenant le large sur le RB Leipzig. Déjà mené 3-0 à la pause, le club allemand a pris la foudre au retour des vestiaires.

La faute à un but de Gündogan et deux nouvelles réalisations d’Erling Haaland. Grâce au quintuplé du Norvégien, les Cityzens mènent 6-0 à une demi-heure du coup de sifflet final. À l’abri, Guardiola en a profité pour faire tourner et offrir une standing ovation pour son multiple buteur.

