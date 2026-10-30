Ligue 1 : Nice gifle Rennes avec un triplé d’Elye Wahi !

Loin du Stade Océane où Le Havre accueillait le Paris Saint-Germain en ouverture de la 9e journée de Ligue 1, l’OGC Nice recevait de son côté le Stade Rennais à l’Allianz Riviera. Dixièmes au coup d’envoi, les Aiglons avaient l’occasion de revenir au pied du podium en cas de victoire. Une mission ardue au regard de la dynamique des Bretons ces dernières semaines. Dauphin du PSG, le club entraîné par Franck Haise restait d’ailleurs sur une victoire convaincante face à Strasbourg (3-0). Pour cette rencontre alléchante, le SRFC se présentait en 3-5-2 avec Dia et Al-Tamari en pointe. En l’absence de Samba, Lemaître débutait dans les cages bretonnes. En face, le Gym d’Olivier Pantaloni optait pour un 3-4-3 où Diop et Amoura entouraient Wahi sur le front de l’attaque. Tout de blanc vêtu, Rennes se montrait une première fois mais Thomasson dévissait totalement sa reprise (4e).

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La défense de Rennes a pris l’eau

Dans la foulée, Nice réagissait et se procurait la première réelle occasion de cette affiche. Servi entre Rouault et Aït-Boudlal, Wahi se retrouvait dans une position idéale mais perdait son face-à-face avec Lemaître (6e). Un arrêt décisif qui allait finalement être gâché quelques minutes plus tard puisque le dernier rempart rennais, sorti en retard, fauchait Wahi et concédait un penalty logique. Sans trembler, le buteur des Aiglons ouvrait le score d’un contrepied parfait (1-0, 12e). Une joie de courte durée pour les locaux… Sur la situation suivante, Nagida côté gauche, ajustait un centre au second poteau où Szymanski, esseulé, égalisait d’une tête précise (1-1, 15e). Dos à dos après un premier quart d’heure animé, les deux formations s’observaient ensuite et le rythme retombait quelque peu.

Au fil des minutes, les Azuréens subissaient, malgré tout, face à la meilleure attaque du championnat. Lancé par Frankowski, Al-Tamari se jouait de la défense niçoise mais manquait ensuite de précision face à Diouf (31e). Tranchant offensivement, Rennes montrait toutefois de grosses fragilités sur le plan défensif et Nice allait encore en profiter. Accroché par Rongier dans la surface, Clauss obtenait un nouveau penalty pour le Gym et Wahi s’offrait un doublé (2-1, 35e). Une nouvelle fois mené, Rennes manquait dans la foulée d’égaliser. Après un bel échange avec Thomasson, Dia tentait sa chance mais Diouf repoussait difficilement en deux temps (38e). Dans une rencontre toujours aussi ouverte, le spectacle était au rendez-vous et Clauss allait le prouver un peu plus juste avant la pause. Après un ballon perdu par Rouault, Clauss progressait et envoyait un missile ne laissant aucune chance à Lemaître (3-1, 45+2e).

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Wahi voit triple

Réaliste, le Gym virait en tête après 45 minutes. Au retour des vestiaires, Rennes, dos au mur, changeait ses plans avec les entrées de Reynolds et Camara. Mais les choses allaient s’aggraver. Servi par Boudaoui, Amoura profitait de l’appel de Wahi pour se jouer d’Aït-Boutlal dans la surface et ajuster Lemaître à ras de terre (4-1, 54e). Sonnés, les Bretons frôlaient même la correctionnelle quelques minutes plus tard mais Wahi, sur un nouveau centre de Clauss, était cette fois-ci trop court (57e). Sur la séquence suivante, le SRFC allait finalement reprendre espoir. Bousculé par Nkounkou dans la surface, Al-Tamari obtenait un nouveau penalty dans ce match, que Dia transformait sans trembler (4-2, 58e). Relancé, Rennes poussait mais Diouf rassurait les siens sur une tête de Rouault (61e).

Dans la dernière demi-heure, Soumaré et Cissé entraient en jeu pour les Bretons. Ce dernier allait vite se mettre en évidence en étant à l’origine de l’action menant au but de Nagida. Un but finalement refusé pour une position de hors-jeu. En manque de réussite offensivement, Rennes craquait ensuite une 5e fois… Après une perte de balle de Nagida face à Hein, Wahi était servi et s’offrait un triplé d’un tir du droit sans contrôler (5-2, 73e). En fin de match, Mayenda faisait à son tour son apparition pour les Rennais. Malgré ce nouveau renfort, le SRFC ne parvenait pas à faire son retard et concédait sa troisième défaite de la saison, en encaissant une nouvelle fois une pluie de buts (4 lors des défaites face à l’OL puis contre le Paris FC, 5 ce soir). Avec cette victoire de prestige (5-2), l’OGC Nice grimpe provisoirement au 7e rang. De son côté Rennes reste 2e mais perd du terrain sur le PSG et pourrait même se faire doubler par Lille, Monaco, Lyon ou encore le Paris FC