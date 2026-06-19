Fanatics Collectibles ouvre son pop-up store à Paris samedi 20 juin avec cadeaux et surprises pour les premiers visiteurs

Les passionnés de football et de cartes à collectionner ont désormais rendez-vous à Paris ! Fanatics Collectibles ouvre son tout nouveau pop-up store ce samedi 20 juin à partir de 12h au Westfield Forum des Halles. À cette occasion, les premiers visiteurs recevront de nombreux cadeaux et goodies exclusifs tout au long de la journée. Un lancement festif qui promet de réunir collectionneurs, supporters et curieux autour des plus grandes licences du football mondial.

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À travers sa marque Topps, Fanatics Collectibles proposera les collections officielles de l’UEFA Champions League, de la Premier League, du PSG, du Real Madrid et bien d’autres ! Les visiteurs pourront découvrir des cartes rares, numérotées ou autographiées, ainsi que des éditions spéciales célébrant les plus grands moments du football, à l’image de la récente collection consacrée au sacre européen du PSG.

Plus qu’une boutique, ce pop-up se veut un véritable lieu de vie pour la communauté avec de nombreuses animations :

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Apparition d’athlètes

Ouvertures de paquets en direct (« live box breaks »)

Echanges avec des collectionneurs

Initiation et pédagogie autour des cartes

Activations événementielles régulières

Déjà incontournable Outre-Atlantique, Fanatics Collectibles poursuit ainsi son développement en Europe avec l’ambition de faire de Paris une place forte du marché des collectibles sportifs.