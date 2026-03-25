Deux bancs prestigieux s’offrent à Xabi Alonso

Xabi Alonso se fait oublier. Pourtant, le technicien espagnol a été dans la lumière pendant de longs mois. En mai dernier, l’ancien milieu de terrain a annoncé son départ du Bayer Leverkusen. Un club avec lequel il a engrangé de l’expérience tout en se bâtissant une belle réputation. Tout cela a conduit le Real Madrid à miser sur le coach de 44 ans, prêt et mûr pour passer une nouvelle étape dans sa carrière. Et quelle étape ! Diriger les Merengues est un poste de rêve mais aussi très exposé. Ce qui va avec. Xabi Alonso n’a pas tenu une saison. Pointé du doigt pour ses résultats et le style de jeu de son équipe, il a surtout été visé par une partie de son vestiaire, qui n’appréciait pas son extrême rigueur.

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Le 12 janvier, les Madrilènes ont officialisé son départ par le biais d’un communiqué de presse. « Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Xabi Alonso aura toujours l’affection et l’admiration de tous les supporters madrilènes, car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape de leur vie. » Après cet échec, le technicien ibérique a eu quelques mots pour son club.

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La Premier League lui tend les bras

« Cette étape professionnelle touche à sa fin, et elle ne s’est pas déroulée comme nous l’aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs et surtout les supporters et le madridisme pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et fierté d’avoir fait de mon mieux », a-t-il posté sur son compte Instagram. Depuis, il a pris du recul et s’est terré dans le silence. Nul doute qu’il doit aussi prendre un peu de repos après une expérience aussi passionnante qu’épuisante. Si son nom a été cité ici et là, il n’a pas encore repris du service. Mais il n’est pas impossible qu’il retrouve un banc très prochainement. Il y a quelques mois, il a été lié à Liverpool, quand Arne Slot a été pointé du doigt.

Cela s’était un peu calmé. Mais c’est reparti de plus belle depuis quelques jours. Le Néerlandais est la cible des supporters mais aussi de la presse, qui n’apprécient pas le niveau de jeu affiché et l’irrégularité malgré un recrutement XXL.AS indique que la direction des Reds, qui a toujours soutenu Slot, commence à regarder ailleurs. L’idée est de trouver un nouveau technicien pour l’an prochain, ou dans le pire des cas pour terminer cette saison. Il n’est pas question de prendre un intérimaire mais un entraîneur confirmé. AS ajoute que le profil de Xabi Alonso plaît beaucoup. Liverpool est prêt à dégainer pour le recruter. Une information confirmée par El Chiringuito, qui ajoute que Xabi Alonso fait partie des options pour remplacer Pep Guardiola à Manchester City. Deux beaux bancs s’offrent donc à Xabi Alonso, qui aura à cœur de rebondir après son échec à Madrid.