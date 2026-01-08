PSG-OM : Benjamin Pavard est fier

L’OM est passé tout près de remporter le Trophée des Champions, au point où même les Parisiens ont encensé la prestation phocéenne. Maigre lot de consolation tout de même pour les hommes de Roberto de Zerbi, et à la fin du match, Benjamin Pavard a fait part de sa frustration mais aussi de sa fierté sur Ligue 1+.

« Déçu parce qu’à deux, trois minutes près, on ramenait le trophée à Marseille, on méritait de gagner, on a eu beaucoup d’occasions, malheureusement ce but à la fin fait chier, je retiens le positif de ce match, je suis très fier des joueurs, maintenant il faut se baser sur ce match pour enchaîner, je suis fier de l’équipe », a lancé le défenseur. Le message est passé.