Alexandre Dujeux est le nouvel entraîneur de Lorient

Le FC Lorient a trouvé le successeur d’Olivier Pantaloni. Après trois ans à Angers, Alexandre Dujeux s’est engagé ce mardi chez le club breton jusqu’en 2028, avec une saison supplémentaire en option. L’entraîneur de 50 ans va diriger son 3e banc en tant qu’entraîneur principal, après Tours et le SCO. « Le FC Lorient est heureux d’annoncer aujourd’hui la nomination d’Alexandre Dujeux au poste d’entraîneur. Le technicien français s’est engagé avec les Merlus pour les deux prochaines saisons, plus une en option », ont communiqué les Morbihanais.

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𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐃𝐮𝐣𝐞𝐮𝐱 est le nouvel entraîneur du FC Lorient 🆕🐟⚓️



Bienvenue chez les Merlus, coach 🤝🧡 pic.twitter.com/uMvbJXpzV2 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) June 9, 2026

« Je suis très heureux de rejoindre le FC Lorient. J’ai découvert un club structuré, ambitieux et en constante progression, qui s’appuie sur une méthodologie solide pour continuer à avancer. Cette vision et cette dynamique m’ont immédiatement séduit. Mon objectif sera de permettre à chaque joueur d’exprimer pleinement son potentiel au service du collectif. Je suis convaincu que lorsque tout le monde partage un même cadre et une même ambition, les progrès sont plus rapides et plus durables. Nous voulons proposer un football efficace et ambitieux, porté par une forte identité collective et par des joueurs pleinement investis pour leur club. J’ai hâte de travailler avec ce groupe, de partager des émotions fortes avec nos supporters et de contribuer, tous ensemble, aux succès du FC Lorient », a quant à lui commenté Dujeux.