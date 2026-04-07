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Aaron Ramsey annonce sa retraite

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Aaron Ramsey, à Nice @Maxppp

À l’âge de 35 ans, Aaron Ramsey, capitaine emblématique du Pays de Galles et ancien pilier d’Arsenal, a annoncé sa retraite du football professionnel avec effet immédiat. Au cours de sa riche carrière européenne, le milieu de terrain a également porté les couleurs de la Juventus en Italie et de l’OGC Nice en France, avant une dernière pige chez les Pumas UNAM au Mexique. Fort d’un bilan de 21 buts en 86 sélections et de trois participations à des tournois majeurs, celui qui est considéré comme l’un des plus grands joueurs gallois de l’histoire tire donc sa révérence.

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Pour officialiser cette retraite, il a publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux : « ce n’est pas une décision facile à prendre. Après mûre réflexion, j’ai décidé de prendre ma retraite du football. Je voudrais tout d’abord parler du Pays de Galles. Ce fut un privilège pour moi de porter le maillot gallois et d’y vivre tant de moments incroyables. Cela n’aurait pas été possible sans l’apport exceptionnel de tous les entraîneurs sous lesquels j’ai joué et de tout le staff qui m’a aidé de multiples façons. »

Pub. le - MAJ le
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