Barça : Hansi Flick fait le point sur l’absence de Yamal

Avant d’affronter Getafe ce samedi à 16h15, le coach du FC Barcelone était présent en conférence de presse. Et bien évidemment, le sujet principal de l’exercice médiatique était tourné vers le drame de la semaine : la blessure de Lamine Yamal. Le jeune catalan s’est blessé contre le Celta de Vigo et manquera donc la fin de saison avec les Blaugranas. Son technicien a calmé le jeu devant les journalistes et s’est montré confiant pour la suite.

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« La blessure de Lamine Yamal ? Ce n’est pas facile, ni pour nous ni pour lui. Nous devons gérer cette situation, il doit aussi la gérer et en tirer des leçons. Je pense qu’il est plus concentré maintenant. Il sait que c’était sa première blessure musculaire. Ce que je ressens, c’est qu’il s’est recentré. Il a aussi la motivation » a-t-il indiqué aux médias, avant de poursuivre très sereinement. « Il est actuellement hors de l’équipe, mais je pense qu’il reviendra plus fort et aidera l’équipe à être plus forte qu’elle ne l’est maintenant ». Malgré la déception, la patiente est plus que jamais demandée en Catalogne.