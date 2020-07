Les papys du foot font de la résistance

La suite après cette publicité

Pendant le confinement lié au coronavirus, le football a manqué à de nombreux fans. Ces derniers ne pouvaient plus voir les matchs à la télévision, puisqu'il n'y en avait tout simplement pas, ni même aller jouer au parc du coin avec leurs amis. Ce fut aussi le cas pour de nombreux joueurs de foot, qui ont aussi eu des fourmis dans les jambes pendant toute cette période inédite et pas évidente à gérer pour les sportifs de haut niveau. Mais surtout, on a assisté à un nouveau phénomène, celui des anciennes gloires qui souhaitent rechausser leurs crampons laissés au placard depuis quelque temps déjà.

Ainsi, Arjen Robben est revenu dans le monde du football après une année sabbatique. Après avoir annoncé sa retraite en 2019 après dix belles années sous la tunique du Bayern Munich, l'ailier néerlandais de 36 ans s'est engagé avec le FC Groningen, son club formateur. L'ancienne star des Oranje sera donc présente pour la reprise de l'Eredivisie, et il pourrait bien être accompagné par une autre gloire de la sélection néerlandaise. Wesley Sneidjer souhaiterait ainsi signer son grand retour sur les terrains, et on parle déjà d'une signature au FC Utrecht, son club formateur. Mais contrairement à Robben, l'ancien de l'Inter va devoir suivre une période de remise en forme complète et perdre de nombreux kilos. Il va s'entraîner avec le DOS Holland Stichtse Boys, club amateur, pendant ce mois de juillet avant de voir s'il est capable de revenir au plus haut niveau.

Ronaldinho de retour en Argentine ?

En France, Djibril Cissé a aussi fait savoir que du haut de ses 38 ans, il envisageait de rejouer et a même des objectifs assez conséquents, puisqu'il vise la Ligue 1. Il a déjà lancé des appels du pied au Nîmes Olympique notamment. Mais il n'a pour l'instant pas eu de réponse, et seul l'Ermis Aradippou, équipe chypriote, s'est positionné sur le dossier. En fin de contrat avec le Hebei China Fortune, Ezequiel Lavezzi ne veut toujours pas entendre parler d'une retraite, et un retour au pays semble clairement d'actualité pour l'ancien Parisien de 35 ans. Les médias argentins évoquent une signature à Rosario Central dans les prochaines semaines.

Le cas de Santi Cazorla est un peu différent puisqu'il évolue déjà dans un championnat de haut niveau et surtout, il brille (11 buts et 8 passes décisives en Liga cette saison). Et à 35 ans et après de nombreux pépins physiques, il n'a cependant pas l'intention de raccrocher. L'Espagnol devrait poursuivre sa carrière à Al-Sadd au Qatar, alors que son contrat avec Villarreal expire à la fin de la saison de Liga. Un peu moins âgé que les joueurs cités ci-dessus, Hulk (bientôt 34 ans) compte poursuivre sa carrière et a fait savoir qu'il compte déjà bon nombre d'offres sur son bureau pour le mois de décembre, quand son contrat à Shanghaï sera expiré. Et ce n'est pas tout, puisqu'en Argentine, une folle rumeur est sortie ces derniers jours. Ronaldinho, à 40 ans, pourrait faire un grand retour au Gimnasia de La Plata, le club entraîné par Diego Armando Maradona... Affaire à suivre...