PSG : Désiré Doué navigue encore en plein naufrage !

Au Parc des Princes, ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec (1-1) par Newcastle dans un duel décisif pour la qualification dans le top 8 de la Ligue des champions. Après une entame prometteuse concrétisée par un but de Vitinha (8e), les Parisiens ont progressivement laissé le contrôle à leurs adversaires, concédant l’égalisation par Willock dans le temps additionnel de la première mi-temps (45e+2). Malgré quelques tentatives en seconde période, le champion d’Europe en titre a manqué de tranchant offensif et de précision, laissant filer une victoire qui semblait à portée. Le nul prive ainsi le PSG d’une place dans les équipes qualifiées directement pour les huitièmes, sanctionnant une prestation inaboutie au terme de cette phase de poules.

Pour Désiré Doué, cette rencontre devait être l’occasion d’envoyer enfin un message fort depuis son retour de blessure, mais elle restera un nouvel épisode frustrant. En effet, le jeune international français, en délicatesse depuis plusieurs semaines, n’était pas titulaire ce soir, entrant en jeu dans une équipe déjà amoindrie par la sortie sur blessure de Kvaratskhelia. Pour le moment, l’ancienne pépite de Rennes a bien du mal à retrouver la régularité et la solidité qui ont fait de lui le Golden Boy 2025 et l’homme de la finale contre l’Inter. Ses dernières sorties ont laissé place à plus de questions que de certitudes. Ses blessures successives avec cette première au mollet qui l’a tenu éloigné des terrains plusieurs semaines, suivie d’une rechute à la cuisse fin octobre, ont interrompu toute dynamique de progression. Les espoirs placés en lui après des débuts prometteurs se heurtent aujourd’hui à une réalité plus éprouvante.

Le réveil de Doué se fait désirer

Sur le terrain ce soir, Désiré Doué n’a pas réussi à peser. Entré à un moment où le PSG avait perdu son rythme collectif, son match a été marqué par un manque d’impact concret dans les zones dangereuses. Statistiquement, il n’a toujours pas trouvé le cadre malgré ses trois tirs dont deux bloqués, ce qui illustre son incapacité à transformer ses initiatives en menace réelle. Ses pertes de balle récurrentes, au nombre de 17 ce mercredi soir, traduisent une présence active mais inefficace dans le jeu offensif parisien. Comme face à Auxerre et à Lille, depuis sa zone technique, Luis Enrique n’a pas caché son irritation, multipliant les consignes et les réprimandes vers son ailier lors des phases où le PSG avait le ballon, signe d’une frustration latente envers les performances du numéro 14 dans un rôle pourtant crucial. Dans une équipe asphyxiée par les doutes, Doué n’a jamais réussi à inverser la tendance ce soir.

Or, au moment où Paris doit retrouver son lustre européen, l’état de forme de ses cadres offensifs est déterminant. Doué reste l’un des talents les plus attendus, mais il doit impérativement se réveiller pour redevenir une option crédible dans l’animation du jeu parisien. Si le PSG veut revivre des soirées où il impose sa domination, sa capacité à retrouver la régularité et l’impact qui faisaient de lui une pépite tant espérée avant son enchaînement de pépins physiques sera essentielle. Dans un collectif en quête de repères, le réveil de Désiré Doué pourrait bien être l’un des marqueurs de la renaissance d’un PSG dominateur et conquérant.