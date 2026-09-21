La presse marseillaise abattue après le Classique, le clash entre Mourinho et Simeone affole l’Espagne

La pilule ne passe pas à Marseille

Défaite frustrante 2-1 pour les Marseillais qui y auront cru, surtout après l’égalisation d’Angel Gomes. Le PSG a ouvert le score grâce à un nouveau but de Ferran Torres entré en jeu juste avant, le milieu marseillais a égalisé à la 72e d’un superbe enchaînement, mais l’OM a été puni dans la foulée. 2 min plus tard, Marquinhos est venu inscrire son 3e but en 6 matchs de Ligue 1 et a offert le Classique au PSG, un an après la défaite de son équipe en terres marseillaises. “Tristement prévisible”, écrit La Provence. La défaite, elle, l’était, en revanche le scénario pas forcément. Tout le monde ou presque s’attendait à une démonstration, elle n’a jamais eu lieu, on a plutôt un Classique disputé et serré au tableau d’affichage. Meilleur marseillais sur le plan technique, Amine Gouiri a montré qu’il pouvait rivaliser dans ce type de match, il lui manquait sûrement un compère aussi habile sur le plan technique, tout le contraire de Neal Maupay qui a loupé deux énormes occasions. “J’aimerais bien être comme Kane ou Haaland”, a ironisé Maupay en zone mixte, déçu par ses occasions manquées. Vu les situations, il aurait suffi d’être Kostas Mitroglou pour en glisser au moins une au fond, mais c’est à l’image des prestations marseillaises des dernières semaines. Des motifs d’espoir, du jeu, mais des défaites qui s’enchaînent.

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Le clash des entraîneurs madrilènes fait parler

Direction l’Espagne où le derby entre l’Atlético de Madrid et le Real a tourné en faveur des Colchoneros. Succès 2-1 de l’Atléti grâce à des buts de Grimaldo et Jonathan David, c’est Antonio Rüdiger qui a réduit l’écart pour le Real Madrid, insuffisant pour ramener quelque chose du Metropolitano. Pas besoin de s’éterniser sur le niveau de jeu de cette rencontre, comme souvent en Liga, c’est l’arbitrage qui a pris le dessus sur le football. Les deux formations mais surtout les deux entraîneurs ont été beaucoup plus inspirés en conférence de presse que tactiquement. Plusieurs situations litigieuses ont suscité des débats, notamment des fautes de Lee Kang-In et Cristian Romero qui auraient mérité un rouge selon José Mourinho. Le coach portugais a craqué en conférence de presse, avant d’être repris par Diego Simeone. Un clash qui fait évidemment parler en Espagne, notamment dans le journal AS, qui en remet une couche sur l’arbitrage. “Le derby a été chargé par un arbitrage tristement célèbre, indigne d’une ligue qui aspire à être la meilleure du monde. Et cet Ortiz Arias est de Madrid. J’aurais préféré un arbitre catalan. Malheureux.“, peut-on lire dans l’éditorial du journal madrilène. Un scandale de plus pour la Liga !

Le grand retour en forme d’Alexander Isak

Liverpool va mieux avec une victoire 1-0 sur la pelouse de Bournemouth grâce à un nouveau but d’Alexander Isak. Un an après son transfert XXL en provenance de Newcastle, l’attaquant suédois prend enfin la mesure des attentes des Reds. Épargné par les blessures, Alexander Isak a déjà marqué autant en Premier League que la saison dernière. “La principale des raisons d’être joyeux est l’attaquant Alexander Isak, qui a remporté le match ici. S’il continue ainsi, la direction de Liverpool obtiendra enfin un retour sur son méga-investissement de 125 millions de livres sterling et verra l’attaquant tranchant et efficace qu’elle pensait acheter il y a un an. Iraola, aussi, aura une plus grande marge de manœuvre pour réussir avec un Isak en forme sur lequel s’appuyer.”, peut-on lire dans le Daily Mail. Andoni Iraola a lui aussi parlé de son numéro 9, il a été très élogieux envers sa performance et globalement sur son début de saison, tout en ajoutant une petite pointe d’exigence parce qu’il sait qu’il peut encore faire mieux.