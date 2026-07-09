Coupe du Monde 2026, France : la confidence de Zaïre-Emery sur son statut en sélection

Auteur d’une saison XXL avec le PSG, Warren Zaïre-Emery est arrivé en équipe de France avec un statut différent. Pas du tout utilisé depuis le début du Mondial, le jeune milieu de terrain a enfin eu du temps de jeu face au Maroc.

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Sur M6, le milieu du PSG s’est confié sur sa situation particulière. « Je suis très content et fier. Ce sont des moments que tous les enfants rêvent de jouer. C’est la plus grande compétition. On va fêter ça en restant concentrés pour la suite. Faut savoir décompresser, ça passe aussi par là. On doit être prêts pour la demi-finale. C’est important, chaque joueur veut jouer et apporter. Mais je n’ai jamais lâché, s’il a besoin de moi je serai toujours prêt. »