OM : Samuel Gigot pense déjà au PSG

Alors que l’Olympique de Marseille a vu sa belle série d’invincibilité prendre fin ce dimanche soir, à la maison, face à l’OGC Nice (1-3, 22e journée de Ligue 1), Samuel Gigot (29 ans) s’est présenté au micro de Prime Video à l’issue de ce choc français. « C’est un gros coup d’arrêt, on est très déçu du résultat, il y avait mieux à faire, a d’abord lancé le défenseur central marseillais, avant d’évoquer la suite des événements et notamment la réception du PSG, mercredi, en 8e de finale de la Coupe de France. Il faut vite se remettre au travail, on n’a pas le temps de cogiter, il y a un match qui arrive, on va vite récupérer et être bien pour mercredi. »

Et Gigot de poursuivre. « On prend deux buts quasi similaires… On avait un peu en retard sur le pressing, du mal à récupérer les ballons. On est tombé face à une bonne équipe de Nice aussi. C’est rageant ces deux buts en première période. En deuxième période, on a les occasions, même du 2-2, ce n’était pas fini. Il va falloir vite récupérer et être prêt pour le prochain match. Nos entames de match ? On a envie d’entamer le match à 200 à l’heure devant notre public. C’était assez compliqué aujourd’hui, on se fait prendre en contre. On va remettre les têtes à l’endroit, on va être prêts pour le prochain match. »

