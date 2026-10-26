Cristiano Ronaldo présélectionné avec le Portugal

Parti en trombes du dernier rassemblement du Portugal à la veille d’un match contre le Danemark le 30 septembre dernier, Cristiano Ronaldo est en froid avec le sélectionneur Jorge Jesus. Le quintuple Ballon d’Or avait d’ailleurs lâché ses vérités sur cette affaire. Alors que le Portugal va jouer contre le Danermak le 14 novembre prochain puis contre le Pays de Galles le 17 octobre, la prochaine liste de Jorge Jesus se dessine.

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Cristiano Ronaldo pourrait d’ailleurs en faire partie. Selon les informations d’O Jogo, le buteur d’Al-Nassr a été présélectionné pour ces échéances. Ses coéquipiers João Félix et Samu Costa qui évoluent aussi avec le club saoudien sont également préconvoqués.