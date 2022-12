CdM 2022 : Jason Cummings va finalement avoir le maillot d’Olivier Giroud

La suite après cette publicité

Finalement une histoire d’incompréhension. Après France-Australie (4-1) en ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, l’attaquant des Socceroos Jason Cummings (27 ans) avait dit qu’Olivier Giroud (36 ans), autour d’un doublé cette soirée-là, avait refusé d’échanger son maillot avec lui. Ils ne s’étaient visiblement pas compris et Giroud avait échangé sa tunique avec un autre joueur (Jackson Irvine).

Le joueur des Mariners, en Australie, a révélé dans le podcast Mowers Club avoir discuté avec l’attaquant du Milan, qui va lui offrir son maillot en club. « C’est un mec génial. Il m’a proposé de m’envoyer son maillot de l’AC Milan et s’est excusé pour le malentendu. C’est gentil et ça montre que c’est un bon mec. Il ne m’a probablement pas compris car je parle écossais et parfois un peu charabia. Il ne m’a juste pas compris ou quelque chose comme ça. Tout est résolu maintenant. »

À lire

Ronaldo est fan de Mbappé