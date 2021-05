OM : Valentin Rongier et le clash avec André Villas-Boas

Arrivé sur le banc de l'Olympique de Marseille à l'été 2019, André Villas-Boas a finalement été remercié le 2 février 2021 quelques heures après avoir posé sa démission. Les jours avant cette décision, le coach portugais avait eu un petit clash avec ses joueurs, qui l'avaient clairement lâché. Dans un long entretien accordé à La Provence, le milieu de terrain Valentin Rongier est revenu sur cet épisode marquant de la saison olympienne : «quand il nous en parle, on s'en doutait un peu. Deux jours avant, il y avait eu des discussions, ça avait un peu clashé, on a senti qu'il était un peu plus détaché que d'habitude, on a commencé à se questionner.»

«Après une défaite, il était venu dans le vestiaire. Il était mécontent de nous, avait l'impression qu'on le lâchait. Que si c'était le cas, il était prêt à partir car il voulait un groupe soudé et derrière lui. Il sait très bien qu'à partir du moment où un groupe lâche son coach, c'est fini. Il y a eu plein de petites discussions inhabituelles, ça a peut-être créé une cassure», a poursuivi l'ancien joueur du FC Nantes. Derrière, Nasser Larguet avait assuré l'intérim avant la nomination de Jorge Sampaoli.