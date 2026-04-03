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Ligue 1

PSG : les révélations de Lucas Hernandez sur son statut de remplaçant

Par Jordan Pardon
1 min.
Lucas Hernandez @Maxppp

Autrefois indiscutable en club, Lucas Hernandez doit aujourd’hui se contenter d’un rôle de doublure de Nuno Mendes, l’un des meilleurs latéraux gauches du monde. Mais le champion du monde 2018 refuse de se victimiser. Après la rencontre face à Toulouse (3-1) ce vendredi, Hernandez a dévoilé quelle était la mentalité à suivre pour les seconds couteaux comme lui.

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«Comment les joueurs qui jouent moins restent connectés ? Je reste connecté très simplement à l’entraînement en donnant 100%. C’est sûr que parfois, si tu ne joues pas, tu peux être frustré, arriver à l’entrainement et ne pas avoir envie, être fâché… mais ce n’est pas le chemin à suivre. Si tu ne joues pas, montre au coach à l’entraînement que tu te donnes à 100%, que tu es prêt pour débuter n’importe quel match. Et le coach le sait : à chaque fois que je ne joue pas, je donne tout à l’entraînement. Si jamais il a besoin de moi, je suis là, je vais répondre présent, que ce soit ici ou en sélection. C’est ce que j’ai toujours fait.»

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