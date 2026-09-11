Argentine : c’est déjà le bazar après le départ de Lionel Messi

Il fallait bien que ça arrive un jour, le moment a été retardé au maximum et c’est finalement à 39 ans que Lionel Messi a décidé de prendre sa retraite internationale. L’Argentine perd donc son guide, celui qui l’a amené au sommet, et peut-être même un peu plus dans l’affaire. Car la retraite de la Pulga pourrait avoir de plus larges conséquences.

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La Fédération argentine de football (AFA) se retrouve en effet dans une situation délicate, avec un président, Claudio Tapia, embarqué dans une bataille juridique suite à des accusations de blanchiment d’argent. Plusieurs médias font état de problèmes financiers majeurs, qui empêcheraient le versement des primes dues au staff et aux joueurs pour la Coupe du Monde 2026. La presse argentine dément tout problème de ce type. « Les primes de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde sont versées 180 jours après la fin du tournoi, ce qui rend leur distribution immédiate impossible », écrit ainsi Tyc Sports sur le sujet.

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Le cas Scaloni au cœur du débat

Toutefois, la Gazzetta dello Sport assure que l’ambiance n’est pas au beau fixe, et évoque même un « chaos » au sein de la Fédération argentine. Qui vient à peine d’officialiser les adversaires de la trêve de septembre, à savoir le Burkina Faso, la Bolivie et le Bénin, pour des matches amicaux. Matches pour lesquels les cadres de la sélection (Lautaro Martinez, Romero, De Paul, Julian Alvarez, Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister) pourraient être laissés au repos. Aussi bien en raison de la faiblesse des adversaires que du flou sur les primes et l’après-Messi.

Car outre Messi, dont la retraite est actée, l’AFA prend des pincettes avec son sélectionneur Lionel Scaloni, très apprécié des joueurs. Or, le contrat de ce dernier s’arrête en décembre. Selon La Gazzetta dello Sport, « il considère son cycle comme terminé et a hâte de partir ». Or, la presse argentine assure de son côté que des négociations sont en cours pour prolonger son contrat. « La Fédération argentine de football lui fait confiance et est prête à attendre le dernier moment pour s’assurer qu’il reste à la tête du projet le plus réussi de l’histoire de la sélection », écrit ainsi Tyc Sports. Plus que jamais, l’ère post-Messi est semée d’embûches !