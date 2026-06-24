CdM 2026 : Pape Gueye évoque sa double nationalité franco-sénégalaise

Héros du Sénégal lors de la CAN 2025 grâce à son but décisif inscrit en finale, Pape Gueye poursuit actuellement son aventure internationale aux États-Unis à l’occasion de la Coupe du Monde 2026. Né en France, mais international sénégalais, le milieu de terrain avait fait le choix de représenter le pays de ses origines, une décision guidée avant tout par l’attachement au pays de ses parents. Un sujet sur lequel il s’est confié au micro de L’Équipe : « c’est mon histoire aussi, celle d’un gamin du Blanc-Mesnil. J’ai représenté l’équipe de France jusqu’en U18, c’est vrai (4 sélections), puis j’ai fait mon choix pour la sélection sénégalaise. Depuis le titre (à la CAN 2025, remportée sur le terrain mais attribuée au Maroc par la commission d’appel de la CAF, en attendant le verdict du TAS), mes parents ne sont toujours pas rentrés en France. Mon père, c’est devenu une star au Sénégal. Les policiers ne l’arrêtent même plus pour le contrôler. Pour lui, pour moi, la vie, elle a changé ».

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Ensuite, le joueur de Villarreal a évoqué cette fameuse double culture : « je suis né en France et j’ai grandi dans une famille sénégalaise, avec deux parents sénégalais qui sont nés au pays avant de venir en France dans les années 80. Chez moi, ça parlait sénégalais. J’ai été élevé avec ces deux cultures-là, deux langues à la maison. Et je pense que c’est une chance parce que j’ai deux visions de la vie, deux pays aussi. Deux mentalités différentes. » Pour autant il affirme que ses parents n’ont eu aucun impact dans ce choix déterminant : « honnêtement, ils ne m’ont jamais influencé dans mon choix. Mais je sentais que c’était important pour eux. Une profonde fierté. Je me mets à leur place : ils ont tout quitté pour venir en France et y élever leurs enfants. Ils ont tout donné pour qu’on ne manque de rien tous les cinq. Et aujourd’hui, je fais un peu le chemin inverse ».