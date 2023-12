OL : Jean-Michel Aulas explique son rapprochement avec John Textor

Le début de saison 2023-2024 de l’OL aura décidément valu presque trois saisons tant les supporters rhodaniens sont passés par toutes les émotions depuis août. Alors que les premiers matches sous la houlette de Laurent Blanc ont été cataclysmiques, les dirigeants rhodaniens ont alors misé sur Fabio Grosso. Deux mois et demi après son investiture, le coach transalpin n’aura pas du tout fait progresser son équipe qui s’est enfoncée dans une place de lanterne rouge inconfortable pour une institution de cette envergure.

La suite après cette publicité

En plus de tous ces déboires sportifs, le club basé entre Saône et Rhône a également connu plusieurs moments de crispation en interne. Alors que la DNCG avait d’abord encadré les masses salariales et les transferts de l’OL cet été, la passation de pouvoir entre Jean-Michel Aulas et John Textor ne s’était clairement pas passée comme prévu. Après 36 ans de présidence, le natif de L’Arbresle avait d’ailleurs joué un bien mauvais tour à la nouvelle équipe dirigeante du club.

À lire

L’OL et Pierre Sage confrontés au casse-tête Jérémie Bréchet

«Je n’étais pas préparé et en plus c’était très émouvant»

Fin août, le désormais nouveau vice-président de la FFF avait demandé au tribunal de commerce de Lyon de geler 14,5 millions d’euros d’OL Groupe, impactant encore plus les finances déjà précaires de la nouvelle direction. Finalement, après des mois de conflit ouvert, la nouvelle direction a décidé de verser 15 millions d’euros d’indemnisation à l’ancien boss de l’Olympique Lyonnais pour définitivement mettre un terme à ce conflit pesant pour tout le monde. Présent lors de la brillante victoire des Gones contre Toulouse, JMA s’est alors rapproché à nouveau de son club de toujours après que ce litige financier ait été réglé.

La suite après cette publicité

Interrogé ce vendredi par Canal+, le businessman de 74 ans a expliqué les coulisses de ce réchauffement avec Textor : «On a décidé de discuter. A partir de ce moment-là, John m’a dit: "Il faut que tu reviennes au stade." Comme je n’avais pas de place, je lui ai demandé comment on faisait. Il m’a dit: "Tu viens derrière moi, proche de moi. On ira voir les joueurs ensemble avant ce match. Les joueurs ? Ils devaient être surpris, poursuit Jean-Michel Aulas. Je l’étais aussi. J’étais un peu gêné. Très ému. J’avais les jambes qui étaient en coton. Je n’étais pas préparé et en plus c’était très émouvant. Je crois que ce n’était pas un acte de communication mais un acte positif de réconciliation qui a permis à tout le monde de retrouver ses bases.» Bizarrement ou pas, depuis que les deux anciens partenaires ne sont plus en conflit, l’OL a repris des couleurs et semble prêt à attaquer 2024 de la meilleure des manières sous un Pierre Sage qui fait l’unanimité auprès de tout le monde depuis son arrivée. Désormais quinzièmes de Ligue 1, avec la DNCG qui leur a offert la possibilité de recruter cet hiver et leurs anciens et nouveaux dirigeants enfin en de bons termes, les Gones ont raison de retrouver espoir car tout va bien en cette fin d’année à Lyon !