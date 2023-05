Nantes : la sortie virulente d’Antoine Kombouaré sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

Sauf revirement de situation, Lionel Messi ne restera pas au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Les derniers incidents avec les supporters parisiens (qui l’ont insulté) ont d’ailleurs sans doute scellé son sort. Mais pour Antoine Kombouaré, tout cet acharnement sur l’Argentin est indécent. Interrogé, le coach du FC Nantes est monté au créneau pour défendre la Pulga.

« Si j’avais Messi, je lui dirais de rester devant, de ne jamais défendre. Moi j’aurais envie de le voir s’amuser et briller. C’est mon avis, celui d’un passionné. On tombe sur un mec… C’est honteux. On ne touche pas à Messi. Je parle français ou pas ? Je m’en fous des problèmes du PSG. On ne touche pas à Messi ! Je suis amoureux du joueur. Après ce qu’il fait, ce sont les problèmes du PSG. Il va repartir, je suis super content. On ne le mérite pas. Moi j’adore Messi. On ne touche pas à Messi, vous comprenez ? Merci Messi ! Moi je paye pour aller le voir jouer », a-t-il confié en conférence de presse.

