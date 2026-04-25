FA Cup : Manchester City s’offre Southampton en fin de match et file en finale

Ce samedi, Manchester City recevait Southampton à Wembley à 18h15. Après avoir repris la première place à Arsenal en Premier League, les hommes de Pep Guardiola voulaient accéder à la dernière marche dans l’autre compétition anglaise. De l’autre côté, les Saints - évoluant en Championship - étaient sur une série de 17 matches sans défaite et, après avoir battu les Gunners, avaient l’ambition de faire tomber les coéquipiers de Rayan Cherki. Par ailleurs, pour le 50e match du numéro 10 à City, l’ancien Lyonnais était l’un des seuls titulaires habituels sur la pelouse. Cela n’a pas vraiment freiné les joueurs en bleus, puisqu’Omar Marmoush essayait de dynamiser les phases offensives dès le début de match.

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Le début de rencontre restait toutefois indécis, avec des opportunités de part et d’autre. Scienza ouvrait le score pour les Saints grâce à un beau plat du pied… mais celui-ci était signalé en position de hors-jeu (12e). Southampton ne lâchait pas et ce sont d’ailleurs les adversaires des Skyblues qui se montraient plus dangereux, malgré la possession de balle des hommes en bleu. Avant la pause, Marmoush frappait au premier poteau, mais sa frappe était repoussée en corner (36e). Au retour des vestiaires, les Cityzens insistaient, mais la finition n’était pas leur point fort (52e, 59e). Finn Azaz ouvrait le score pour Southampton avec un coup de canon dans la lucarne (79e, 0-1). Seulement, Jérémy Doku égalisait (83e, 1-1) et Nico Gonzalez fracassait la cage (87e, 2-1). Après un match rempli de rebondissements, la troupe de Guardiola file donc en finale et affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale de FA Cup entre Chelsea et Leeds (dimanche à 15h).