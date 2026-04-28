FC Barcelone : coup de théâtre inattendu pour le dossier Julian Alvarez

On pensait le transfert impossible, mais plus les semaines passent et plus le FC Barcelone peut commencer à rêver pour Julian Alvarez. Désireux d’enrôler un nouveau buteur pour l’après-Lewandowski, la direction sportive catalane avait fait de l’Argentin son parfait successeur, bien que l’Atlético de Madrid ne comptait pas lâcher son joyau offensif à un concurrent direct. Et si son prix autour des 120 millions d’euros pouvait freiner le Barça, les dernières nouvelles vont clairement dans le sens du club blaugrana.

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Interrogé sur son avenir en conférence de presse lundi soir, Julian Alvarez avait avoué être lassé de devoir «sortir tout le temps pour clarifier ou démentir les choses. Je n’accorde pas d’importance à ce qui est dit sur les réseaux sociaux parce que ça prend des proportions énormes, donc je me concentre sur ce que je peux faire sur le terrain», sans en dire plus sur les rumeurs, alors qu’il était questionné sur un potentiel contact entre lui et l’entraîneur catalan, Hansi Flick.

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Une première offre autour de 70 M€

Mais ce mardi, El Chiringuito a lâché une bombe en expliquant que Julian Alvarez aurait fait part à l’Atlético de Madrid qu’il souhaitait quitter le club l’été prochain… et qu’il souhaitait poursuivre sa carrière au FC Barcelone, malgré les intérêts du PSG et, récemment d’Arsenal d’après le Telegraph. Le média espagnol précise qu’il y a actuellement des premiers contacts entre toutes les parties, via des intermédiaires, pour évoquer les chiffres et les demandes des Colchoneros. De plus, le Barça envisagerait une première offre autour de 70 millions d’euros pour convaincre l’Atlético.

Rien n’est exclu dans ce deal, y compris l’intégration de joueurs de l’effectif catalan, puisque certains d’entre eux intéressent la direction madrilène. Un dossier qui s’annonce déjà comme le grand feuilleton de ce prochain mercato estival, alors qu’on apprend qu’une autre star est désiré par le FC Barcelone pour l’été prochain : Marc Cucurella. Le nom du latéral de Chelsea aurait récemment circulé dans les bureaux catalans. Il est apprécié en interne, mais il restera à convaincre également les Blues. L’été promet donc d’être agité au Barça, qui a fait d’Alvarez et Cucurella ses deux premières priorités de l’été.