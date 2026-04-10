OM : le gros soulagement d’Aubameyang après la victoire contre Metz

L’OM devait se remettre la tête à l’endroit. Six jours après leur défaite subie face à Monaco (2-1), les Marseillais ont rectifié le tir en battant Metz, mais dans la douleur (3-1). Toujours est-il que ce succès permet aux hommes d’Habib Beye de récupérer provisoirement leur troisième place. C’était l’objectif affiché par le premier buteur du soir Aubameyang après la rencontre.

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«Ca fait du bien de retrouver la victoire ici à domicile devant nos supporters, tout n’a pas été parfait, mais l’essentiel a été fait on va dire… on est contents de prendre ces trois points, souriait le Gabonais sur Ligue1+. Le but ? Bien sûr que ça fait du bien, il faut continuer à aller de l’avant et aller chercher cette troisième place.»