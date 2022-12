Louis Van Gaal ne ferme pas la porte au Portugal

Louis Van Gaal avait confié à l’approche de la Coupe du monde 2022 que cette compétition serait son dernier tournoi à la tête des Oranje avant de laisser sa place à Ronald Koeman, après une carrière sensationnelle en tant qu'entraîneur de la sélection néerlandaise avec notamment une demi-finale en 2014 lors du Mondial au Brésil. Lors de cette dernière danse, le sélectionneur batave a guidé les Pays-Bas jusqu'en quarts de finale au Qatar, s’inclinant face à l’Argentine, le futur vainqueur. Dans la foulée de cette défaite, l'homme fort de la sélection néerlandaise a confirmé son départ, comme convenu finalement. Mais alors que de nombreux observateurs avaient acté son intention de se retirer du monde du football, l’homme de 71 ans a fait un aveu ce mardi et cela n'est pas passé inaperçu.

La suite après cette publicité

De passage à la radio néerlandaise NPO 3FM, Louis Van Gaal a en effet déclaré qu'il restait à l'écoute si jamais une opportunité se présentait d'entrainer le Portugal. Interrogé par le journaliste Lex Uiting sur son possible intérêt pour les sélections belges et portugaises, l'entraineur batave a tout d'abord botté en touche. «Vous avez déjà un peu flirté avec la Belgique en tant que nouvel entraîneur de l'équipe nationale, mais y a-t-il des discussions avec le Portugal ?» a demandé le journaliste dans un premier temps. «Je ne flirte pas avec la Belgique. Des questions ont été posées sur la Belgique et je suis bien sûr censé répondre», a rétorqué Louis Van Gaal. «Et le Portugal ? Le Portugal, je ne flirte pas avec l'un ou l'autre, je suis à la retraite» a rajouté le principal intéressé. Lex Uiting a bien tenté de lui enlever les mots de la bouches mais le technicien néerlandais n'a pas voulu trop en dire. «Mais ce serait un joli gadget final, n'est-ce pas ?» Réponse : «S'ils m'appellent, je vais écouter, c'est tout ce que je peux dire.» Affaire à suivre donc...

À lire

La FIFA supprime un tweet moqueur sur Cristiano Ronaldo