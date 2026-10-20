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PSG - FC Barcelone : vers une grosse surprise dans le onze du Barça

Par La Rédaction FM
1 min.
Parc des Princes @Maxppp
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PSG Barcelone
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Laporta et Al-Khelaïfi ont déjeuné ensemble

Présent à Paris ce mardi, Joan Laporta s’est montré particulièrement enthousiaste à l’approche du choc entre le PSG et le FC Barcelone au Parc des Princes. « C’est le meilleur match que l’on puisse voir en Europe », a lancé le président blaugrana, qui considère les deux formations comme les meilleures du moment. La délégation barcelonaise a également participé au traditionnel déjeuner des dirigeants avec les représentants parisiens, emmenés par Nasser Al-Khelaïfi, au Pavillon Ledoyen.

Des absences majeures des deux côtés

Jules Koundé et Eric Garcia manqueront la rencontre ce mardi soir. Selon le communiqué médical officiel du FC Barcelone, Eric García souffre d’une blessure à la cuisse droite et devrait être éloigné des terrains pendant trois à quatre semaines. Jules Koundé est également forfait pour le choc face au PSG, touché par une entorse à la cheville gauche. Du côté du PSG, Nuno Mendes sera absent ce soir.

Un choc au sommet du classement

Ce soir, ce Paris Saint-Germain - FC Barcelone n’est pas seulement une affiche de gala. C’est aussi le duel entre les deux premiers du classement de la Ligue des Champions. Avant le coup d’envoi, les hommes de Luis Enrique occupent la première place grâce à une meilleure attaque (10 buts) que les Culés (9).

Les compositions probables

Voici à quoi devraient ressembler les deux onze de départ de Luis Enrique et d’Hansi Flick

Bienvenue dans le live de PSG - Barça

Après ses belles victoires contre le Slovan Bratislava et Manchester City, le PSG reçoit ce mardi soir le FC Barcelone pour le choc de la 3e journée de Ligue des Champions.

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