PSG - FC Barcelone : vers une grosse surprise dans le onze du Barça

Présent à Paris ce mardi, Joan Laporta s’est montré particulièrement enthousiaste à l’approche du choc entre le PSG et le FC Barcelone au Parc des Princes. « C’est le meilleur match que l’on puisse voir en Europe », a lancé le président blaugrana, qui considère les deux formations comme les meilleures du moment. La délégation barcelonaise a également participé au traditionnel déjeuner des dirigeants avec les représentants parisiens, emmenés par Nasser Al-Khelaïfi, au Pavillon Ledoyen.