José Mourinho ne dit pas non au Portugal

José Mourinho fait patienter tout un peuple. Alors que le Portugal a échoué en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 face au Maroc (0-1), Fernando Santos a, dans la foulée, quitté ses fonctions de sélectionneur de la Seleção das Quinas, après 8 ans de bons et loyaux services sublimés par la conquête de l'Euro 2016 en France. La Fédération portugaise songe évidemment déjà à son remplaçant, et le nom de José Mourinho est rapidement arrivé sur la table, devenant même le grand favori pour reprendre le Portugal.

Si Record laissait entendre des dernières heures que le coach lusitanien de 59 ans resterait fidèle à la Roma, son club où il demeure sous contrat jusqu'en juin 2024, The Telegraph est moins formel et assure que José Mourinho réfléchit sérieusement à s'asseoir sur le banc de sa sélection nationale. La principale crainte du Special One serait de savoir si la vie d'entraîneur en club ne lui manquerait pas trop s'il venait à diriger le Portugal, le rythme étant assez différent. Un contrat jusqu'en 2026 est en tout cas prêt et n'attend que la signature du Mou, qui se fait désirer.