Le FC Barcelone a bouclé l’arrivée de sa deuxième recrue !

Le FC Barcelone continue d’avancer sur son mercato estival. Après avoir sécurisé une première recrue, à savoir Anthony Gordon, le club catalan serait désormais tout proche de boucler l’arrivée de Jorge Salinas, jeune défenseur considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football espagnol. Âgé de 18 ans, le joueur du Racing Santander a attiré l’attention de plusieurs clubs européens (PSG, clubs anglais et espagnols) grâce à ses performances remarquées ces dernières saisons mais d’après Sport, c’est bien en Catalogne que ce dernier va poursuivre sa carrière.

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Polyvalent, capable d’évoluer comme latéral gauche ou dans l’axe de la défense, Salinas séduit, aujourd’hui, par sa qualité technique, sa maturité tactique et son potentiel de progression. Les dirigeants blaugrana travaillaient depuis plusieurs semaines sur ce dossier et les discussions pour le joueur qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2029 auraient considérablement progressé ces derniers jours.

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Salinas a dit oui au Barça

Les bonnes relations entre les différentes parties ont même permis d’accélérer les négociations, au point que l’opération serait désormais en très bonne voie selon le quotidien ibérique. Au sein du club catalan, Jorge Salinas, qui a déjà donné son accord pour rejoindre le Barça, est perçu comme un investissement d’avenir. Dans la continuité de sa politique de recrutement axée sur les jeunes talents à fort potentiel, le Barça souhaite ainsi renforcer sa base de joueurs prometteurs capables de se hisser au plus haut niveau au fil du temps.

Si les derniers détails sont finalisés dans les prochains jours, Jorge Salinas - qui dispose d’une clause estimée à 8 millions d’euros (le Barça aimerait faire baisser la note) - pourrait donc devenir la deuxième recrue officielle du FC Barcelone lors de ce mercato estival. Une arrivée qui confirmerait la volonté du club de préparer l’avenir tout en consolidant son effectif avec des profils jeunes et ambitieux. Méfiance toutefois car cette opération devra être définitivement fermée avant le 30 juin car, à compter du 1er juillet, la clause de renonciation du joueur de Santander s’élèvera à 16 millions d’euros, un montant que les Culers ne payeront pas.