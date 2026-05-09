Barça : les réponses d’Hansi Flick sur la crise au Real Madrid

C’est un match spécial qui aura lieu ce week-end. Ce dimanche soir, le FC Barcelone affronte le Real Madrid dans le Clasico. Un Clasico important puisque les Barcelonais, en cas de succès, peuvent officiellement s’offrir le titre de Champion d’Espagne. Pourtant, à seulement un jour de ce choc, on ne parle quasiment pas du côté sportif. Il faut dire que le Real Madrid a fait fort cette semaine avec une crise sans précédent dans le vestiaire et qui s’est notamment soldée par une violente bagarre entre Tchouameni et Valverde.

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Les deux joueurs ont ainsi écopé d’une amende record de 500 000 euros après cet événèment. Et alors que le club madrilène se déchire autour de la taupe dans le vestiaire ou encore du cas Kylian Mbappé, du côté du FC Barcelone, on regarde ça avec un oeil assez lointain. Ce samedi, en conférence de presse, le coach Hansi Flick a évidemment été interrogé sur la situation chaotique du rival. Et le technicien allemand n’a pas souhaité réellement évoquer le sujet préférant se concentrer sur son équipe qui peut gagner le titre en Liga.

Hansi Flick ne veut pas parler du Real

«Pour moi, nous devons nous concentrer sur la réalisation d’un bon match. Nous voulons disputer ce match et le remporter, c’est ce que nous devons montrer, pas ce qui se passe ailleurs», a-t-il d’abord lâché avant d’être relancé sur la bagarre qui a éclaté dans le vestiaire. Mais pour lui, ce n’est pas unique au Real Madrid. « Ce sont des choses qui arrivent partout, pas seulement au Real. Mais je ne veux pas en parler, ce n’est pas mon équipe, ce n’est pas mon club. Si l’ego est la cause de tout ça au Real Madrid ? Je ne veux pas parler du Real Madrid car ce n’est pas mon équipe. Mais à mon avis, l’important, c’est de travailler en équipe ».

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Interrogé sur l’incertitude autour de la présence de Kylian Mbappé et si cela pouvait avantager le Real Madrid de jouer sans le Français, Hansi Flick a tenu à défendre l’ancien du PSG. « Si le Real Madrid est plus dangereux sans lui ? Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il possède un immense talent ; pour moi, c’est l’un des meilleurs. » Hansi Flick a fini sa conférence de presse en expliquant que de son côté, l’ambiance au sein de vestiaire catalan était excellente. « Nous avons une excellente relation entre nous. On voit bien le lien qui unit les joueurs de la Masia, qui se connaissent depuis l’âge de 12 ans. On ne peut pas dire que nous ne commettons pas d’erreurs, car nous sommes humains et cela peut arriver, mais je suis satisfait de mon équipe. Nous communiquons très bien, et c’est important dans notre travail. »