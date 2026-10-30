Juventus : grosse crise à Turin, la direction prend une décision radicale

La Juventus traverse une période compliquée et la patience de ses dirigeants commence à atteindre ses limites. Après une nouvelle défaite face au Genoa, la troisième en neuf journées de Serie A, le club turinois a décidé de réagir fermement. Selon La Gazzetta Dello Sport, Giovanni Carnevali, PDG et directeur général de la Vieille Dame, s’est présenté au centre d’entraînement de Continassa pour recadrer les joueurs et réclamer des explications. « On ne peut pas continuer comme ça, la situation est inacceptable, mais on ne peut pas remettre en cause le staff technique », aurait-il lancé devant le groupe et Luciano Spalletti. Malgré les mauvais résultats, l’entraîneur italien conserve donc la confiance de sa direction. À sa demande, l’ensemble de l’effectif sera placé en stage dès vendredi au centre d’entraînement, afin de préparer dans les meilleures conditions le choc face à Naples, prévu dimanche soir à l’Allianz Stadium.

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Au-delà des résultats, c’est surtout l’attitude des joueurs qui inquiète les dirigeants turinois. Face au Genoa, les Bianconeri ont été dépassés dans l’engagement et incapables de réagir après les premières difficultés rencontrées. Luciano Spalletti a lui-même reconnu ne pas être parvenu à transmettre certaines exigences à son groupe, notamment l’importance des duels, de la récupération et de la concentration défensive. Giovanni Carnevali attend désormais une réaction immédiate de Bremer et de ses coéquipiers, aussi bien dans le comportement que sur le terrain. Alors que certains supporters réclament déjà le retour d’Antonio Conte sur le banc, la direction ne souhaite pas changer d’entraîneur pour le moment. Mais avec la réception de Naples ce dimanche, Spalletti et ses joueurs se retrouvent face à un rendez-vous crucial pour éviter que la crise ne s’aggrave davantage.