Liga : le FC Barcelone s’impose à Bilbao et prend le large sur le Real Madrid

Le FC Barcelone a bien cru être confortablement installé en tête de la Liga en voyant le scénario du match entre le Celta de Vigo et le Real Madrid, vendredi. Mais finalement, les Merengues s’étaient imposés sur le fil, laissant les Blaugranas leaders, mais avec seulement un point d’avance avant de se déplacer sur la pelouse de l’Athletic Club. Le calendrier n’aidait pas non plus et Hansi Flick souhaitait reposer ses stars avant d’affronter Newcastle en Ligue des champions. Ainsi, le trio Olmo-Bernal-Casado animait le milieu de terrain, tandis que Rashford et Ferran Torres épaulaient Lamine Yamal.

Également freiné par les blessures, l’Athletic Club souhaitait profiter de ce match pour se rapprocher d’une place européenne. L’équipe basque entrait rapidement dans la partie, obligeant Cancelo à prendre des risques et à toucher sa propre transversale pour détourner un ballon (2e). Ferran Torres répondait en se frottant à Simons (3e), mais le rythme retombait rapidement à San Mamés, avec un Barça largement dominateur mais qui peinait à se montrer dangereux et à trouver ses attaquants.

Le Barça sauvé grâce à Lamine Yamal

Iñaki Williams pensait même ouvrir le score sur une contre-attaque, mais un hors-jeu était signalé (42e). Hansi Flick décidait alors de passer la vitesse supérieure avec les entrées de Pedri et Lewandowski peu après la pause. Cela apportait davantage de liant dans le jeu, mais découvrait les Catalans, pas loin de se faire surprendre par Sancet (52e et 58e). Et dans ces moments-là, seul le talent peut faire la différence… Lamine Yamal a brillé. Sur une belle percée de Pedri, le numéro 10 rentrait depuis son côté droit et lâchait une sublime frappe enroulée pour ouvrir le score, avec l’aide du poteau (1-0, 69e).

De quoi faire clairement retomber les ambitions de Bilbao, sonné après avoir encaissé ce but. En gestion durant la fin de match, le Barça enchaîne un troisième succès consécutif et prend le large en tête du classement. De quoi engranger de la confiance avant un match très important contre les Magpies en C1. De son côté, l’Athletic Club est freiné dans sa mission européenne, puisqu’il reste à six points du Celta de Vigo, premier qualifié. Les hommes d’Ernesto Valverde devront se relancer face à Gérone.