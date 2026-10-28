Mercato : l’intérêt du PSG pour Ibrahim Maza se confirme !

Qui pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia ? Cette question, beaucoup se la posent. Le Paris Saint-Germain n’est pas encore entré dans le money time de sa saison, mais il sait que son ailier géorgien a de fortes chances d’en avoir terminé avec l’exercice 2026-2027 après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Malgré un début de saison très poussif, Kvara reste un pion essentiel de Luis Enrique, notamment en Ligue des Champions. Comment l’Espagnol va-t-il procéder pour pallier ce gros coup dur ?

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Le clan Maza est au courant

Interrogé sur la possibilité d’enrôler une recrue en janvier, le coach parisien avait indiqué que cette option n’était pas prioritaire… même s’il laissait la porte ouverte à tout type de scénario. « Non, pas spécialement. Aucune blessure ne signifie qu’il faut signer de nouveaux joueurs. Au début de saison, j’ai dit qu’on pouvait tout supporter même s’il y aura des blessures importantes. Mais on reste à l’écoute des opportunités. C’est une possibilité que nous avons. (…) Il (Kvaratskhelia, ndlr) reviendra plus fort, je n’ai pas de doute. Perdre trois joueurs dans le même match, c’est bizarre. C’est une motivation pour nous en tant qu’équipe. »

Depuis, le remplaçant naturel de Kvaratskhelia, le Belge Mika Godts, a envoyé un signal positif après son but et sa passe décisive face à l’Olympique Lyonnais (2-0). Sans oublier le jeune Quentin Ndjantou et le très polyvalent Senny Mayulu, eux aussi décisifs face aux Gones lundi dernier. Cependant, Sky Allemagne vient de confirmer quelques bruits de couloir entendus ces derniers jours. Le PSG serait bel et bien intéressé par Ibrahim Maza (20 ans). Le média assure que les doubles champions d’Europe en titre ont « manifesté un intérêt concret » et que le « camp du joueur est au courant de cet intérêt. »

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Un profil à la Akliouche

Utilisé comme numéro 10 en club, Maza possède un profil polyvalent, comme il l’avait récemment confié dans un entretien accordé au site officiel de la Bundesliga. « Je pense que le poste où je me sens le plus à l’aise est celui de numéro 10, dans le 4-2-3-1 que nous utilisons actuellement. Je peux également jouer comme numéro 8 ou numéro 6, ainsi qu’à gauche, où j’ai déjà joué plusieurs fois, ou à droite, davantage comme un ailier qui rentre à l’intérieur. Je me sens bien partout. Je veux simplement faire mon jeu, peu importe où je joue. » Recruté par le Bayer Leverkusen il y a un an en échange de 12 M€, l’international algérien (24 sélections, 3 buts) a déjà évolué au poste d’ailier gauche cette saison, même s’il ne joue pas comme un vrai ailier collé à la ligne de touche, un peu à la manière d’un Maghnes Akliouche.

🚨🆕 Paris Saint-Germain have concrete interest in Ibrahim Maza ahead of the winter transfer window, with the player’s side aware of the interest. He’s one of the candidates on their shortlist, potentially also as a replacement for Khvicha Kvaratskhelia.



Bayer Leverkusen are unfazed and are determined to extend his contract beyond 2030, including a salary adjustment. They see Maza as a future key player.



@SkySportDE 🇩🇿 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 28, 2026

« Il est droitier, mais lorsqu’il reçoit le ballon sur la ligne de touche, il ne se contente pas de dribbler vers l’intérieur. En réalité, bien qu’il soit officiellement ailier gauche, il évolue plutôt dans l’espace intermédiaire entre l’aile et la zone du numéro 10. Il est très doué en dribble, surtout dans les espaces restreints. Sa vitesse de pointe n’a rien à voir avec celle de “Kvara”, par exemple. La comparaison avec Akliouche est pertinente. À Leverkusen, il est considéré comme le successeur de Florian Wirtz et suscite également des comparaisons, car ils ont un style de jeu similaire », nous a confié Tristan Bernert, journaliste à Fussball Transfers. Maza est l’un des talents les plus prometteurs de Bundesliga (8 buts et 10 passes décisives en 54 matchs avec le Bayer depuis 2025) et possède une valeur marchande estimée à 50 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt. L’affaire ne sera donc pas aisée si le PSG décide réellement de passer à l’action. Leverkusen n’est pas vendeur et voit en Maza un futur joueur-clé. Pour preuve, les dirigeants allemands veulent déjà prolonger leur joueur, dont le contrat se termine en 2030.