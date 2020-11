PSG : Thomas Tuchel assure que Neymar sera titulaire contre le RB Leipzig

Victime d'une blessure musculaire et absent des terrains depuis le 28 octobre, Neymar a effectué son grand retour ce vendredi soir lors du match entre l'AS Monaco et le PSG (2-3, 11e journée). L'international brésilien est entré en jeu à la 60e minute à la place d'Angel Di Maria. Suffisant pour retrouver des sensations avant le choc face au RB Leipzig en Ligue des Champions, mardi soir.

Justement, pour cette rencontre au Parc des Princes, l'ancien élément du FC Barcelone sera titulaire. C'est son entraîneur Thomas Tuchel qui l'a assuré au micro de Téléfoot La Chaîne : «il doit (être titulaire), il doit. Il n'y a pas de doutes. Il va jouer le nombre de minutes nécessaires. On doit faire l'impossible, et il va le faire. Il est déterminé et il va commencer contre Leipzig.» Une bien bonne nouvelle pour les supporters parisiens.