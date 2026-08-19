Le PSG s’explique sur la pelouse du Parc des Princes

Le PSG a également tenu à s’expliquer après la décision d’inverser la rencontre face au Stade Rennais. Le club parisien a notamment expliqué que le dernier épisode caniculaire, après plusieurs vagues de chaleur exceptionnelles ayant touché la région parisienne cet été, avait fortement accéléré la dégradation de la pelouse du Parc des Princes. Une évaluation menée avec la LFP a confirmé que les conditions actuelles ne permettaient plus d’assurer la sécurité et l’intégrité physique des joueurs. Le PSG a donc accepté, avec la LFP et le Stade Rennais, que la rencontre se joue au Roazhon Park, dimanche à 20h45.

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Le club parisien a également tenu à présenter ses excuses aux supporters concernés et a annoncé avoir déjà identifié une solution pour remplacer la pelouse du Parc des Princes. « Le dernier épisode caniculaire, qui fait suite aux vagues de chaleur successives et exceptionnelles ayant touché la région parisienne cet été, a fortement accéléré la dégradation de la pelouse du Parc des Princes, aujourd’hui particulièrement endommagée à quelques jours de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, prévue dimanche 23 août à 20h45 dans le cadre de la 1re journée de Ligue 1. Au regard de cette situation, la Ligue de Football Professionnel (LFP), en lien avec le Paris Saint-Germain, a procédé à une évaluation de l’état de la pelouse. Celle-ci a conclu que les conditions actuelles ne permettaient pas d’organiser la rencontre dans des conditions satisfaisantes, notamment au regard de la sécurité et l’intégrité physique des joueurs, qui demeurent la priorité absolue. Afin de permettre la tenue de la rencontre à la date et à l’horaire initialement prévus, il a donc été décidé, en accord avec la LFP et le Stade Rennais, que celle-ci se déroulerait à Rennes, au Roazhon Park, le dimanche 23 août à 20h45. Le Paris Saint-Germain mesure pleinement les désagréments occasionnés par ce changement pour ses supporters et l’ensemble des personnes qui avaient prévu d’assister à cette rencontre au Parc des Princes. Le Club regrette cette situation exceptionnelle et communiquera dans les meilleurs délais aux détenteurs de billets l’ensemble des informations relatives aux modalités applicables. Le Paris Saint-Germain remercie le Stade Rennais, la mairie de Rennes et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine qui rendent possible la tenue de la rencontre. En parallèle, les équipes du Paris Saint-Germain ont d’ores-et-déjà identifié une solution pour le remplacement de la pelouse du Parc des Princes en vue des prochaines rencontres, à commencer par la réception de l’AS Monaco le 4 septembre 2026, dans le cas de la 3e journée de Ligue 1. »