Equipe de France : les nouvelles prévisions météorologiques inquiétantes face au Paraguay

Selon les prévisions du National Weather Service, le risque d’orage pendant la rencontre, entre 17h et 19h, reste relativement limité, avec une probabilité estimée autour de 10 à 20%. Les conditions semblent donc globalement favorables au début de la période de jeu.

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En revanche, la situation se dégrade progressivement à l’approche de 19h (vers 1 heure du matin), avec une hausse notable du risque, qui pourrait atteindre 30 à 50%. Une instabilité plus marquée est donc attendue en fin de match.