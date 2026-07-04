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Equipe de France : les nouvelles prévisions météorologiques inquiétantes face au Paraguay

Par Valentin Feuillette
Kylian Mbappé est avec Lionel Messi, le meilleur buteur de ce Mondial avec six buts. @Maxppp
Paraguay 0-0 France
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1 13.0 N 2.85 2 1.48 bonus 100€

Selon les prévisions du National Weather Service, le risque d’orage pendant la rencontre, entre 17h et 19h, reste relativement limité, avec une probabilité estimée autour de 10 à 20%. Les conditions semblent donc globalement favorables au début de la période de jeu.

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En revanche, la situation se dégrade progressivement à l’approche de 19h (vers 1 heure du matin), avec une hausse notable du risque, qui pourrait atteindre 30 à 50%. Une instabilité plus marquée est donc attendue en fin de match.

Pub. le - MAJ le
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