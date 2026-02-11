Menu Rechercher
Coupe d’Allemagne : le Bayern Munich se qualifie en patron contre le RB Leipzig

Bayern Munich 2-0 Leipzig

Après les qualifications du Bayer Leverkusen, Fribourg et Stuttgart pour le dernier carré de la Coupe d’Allemagne, il manquait un dernier ticket à récupérer. Ce mercredi soir, le Bayern Munich recevait le RB Leipzig pour un sacré choc. Rapidement, Christoph Baumgartner a lancé un avertissement au Rekordmeister mais son but était refusé pour hors-jeu (4e). Par la suite, la bande de Vincent Kompany prenait le jeu à leur compte même si le score était nul et vierge à la pause.

En seconde période, Josip Stanisic crochetait Maarten Vandevoordt sur la droite et obtenait un penalty qui était transformé sans trembler par Harry Kane (1-0, 64e). Juste derrière, Michael Olise enroulait un joli centre venu de la droite vers l’entrée de la surface pour Luis Diaz. Le Colombien jouait de son corps face à Willi Orban avant d’ajuster le gardien (2-0, 67e). Gérant la fin de match sans jamais trembler, le Bayern Munich élimine le RB Leipzig et file en demi-finale de la Coupe d’Allemagne.

