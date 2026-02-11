Coupe d’Allemagne : le Bayern Munich se qualifie en patron contre le RB Leipzig
Après les qualifications du Bayer Leverkusen, Fribourg et Stuttgart pour le dernier carré de la Coupe d’Allemagne, il manquait un dernier ticket à récupérer. Ce mercredi soir, le Bayern Munich recevait le RB Leipzig pour un sacré choc. Rapidement, Christoph Baumgartner a lancé un avertissement au Rekordmeister mais son but était refusé pour hors-jeu (4e). Par la suite, la bande de Vincent Kompany prenait le jeu à leur compte même si le score était nul et vierge à la pause.
En seconde période, Josip Stanisic crochetait Maarten Vandevoordt sur la droite et obtenait un penalty qui était transformé sans trembler par Harry Kane (1-0, 64e). Juste derrière, Michael Olise enroulait un joli centre venu de la droite vers l’entrée de la surface pour Luis Diaz. Le Colombien jouait de son corps face à Willi Orban avant d’ajuster le gardien (2-0, 67e). Gérant la fin de match sans jamais trembler, le Bayern Munich élimine le RB Leipzig et file en demi-finale de la Coupe d’Allemagne.
